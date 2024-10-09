У Рівному правоохоронці викрили організаторок схеми ухилення від мобілізації через місцеву медико-соціальну експертну комісію (МСЕК) шляхом отримання фіктивної групи інвалідності.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Там розповіли, що підозрювані через знайомих лікарів різних медичних закладів Рівного оформляли фіктивну документацію, яку потім подавали на розгляд МСЕК для отримання групи інвалідності. Надалі ці документи давали можливість безперешкодного виїзду за кордон.

За даними правоохоронців, вартість таких «послуг» становила 16 700 доларів. Оперативники затримали одну з учасниць схеми після одержання довідки МСЕК та передачі 5300 доларів. Як повідомили в ОГП, це була остання частина оплати, решту 11 400 доларів підозрювані отримали раніше.

Як розповіли в Офісі генпрокурора, правоохоронці провели майже пів сотні обшуків у фігуранток та працівників медзакладів Рівного. Під час слідчих дій вилучено медичну документацію та 14,5 млн грн у різній валюті.

Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи: двом — у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави, ще одна буде перебувати під домашнім арештом. Слідство триває.