За інформацією Ради національної безпеки і оборони України (РНБО), групу солдатів із Північної Кореї відправили до Курської області Росії для навчання в умовах, близьких до бойових, зокрема для опанування FPV-дронів.

Про це заявив голова центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко в інтерв’ю The Washington Post.

Зазначається, що північнокорейські військові вже перебувають на позиціях неподалік від лінії фронту.

“Ми знаємо, що на цих позиціях знаходяться північнокорейці, і ці позиції зазнали ударів. Я не можу коментувати втрати”, – повідомив Коваленко.

За його словами, протягом наступних трьох місяців військові з КНДР можуть замінити російських солдатів на певних ділянках.

Він також зазначив, що українські служби мають уявлення про місця розташування цих військових, що дає змогу завдавати прицільних ударів по ворожих позиціях.