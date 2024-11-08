Про це заявив голова центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко в інтерв’ю The Washington Post.
Зазначається, що північнокорейські військові вже перебувають на позиціях неподалік від лінії фронту.
“Ми знаємо, що на цих позиціях знаходяться північнокорейці, і ці позиції зазнали ударів. Я не можу коментувати втрати”, – повідомив Коваленко.
За його словами, протягом наступних трьох місяців військові з КНДР можуть замінити російських солдатів на певних ділянках.
Він також зазначив, що українські служби мають уявлення про місця розташування цих військових, що дає змогу завдавати прицільних ударів по ворожих позиціях.