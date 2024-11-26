Сили оборони України продовжують утримувати контроль над кордоном у Харківській області.

Про це повідомляє керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони Андрій Коваленко.

“Сили оборони повністю контролюють кордон, інформація про наступ російської армії на Козачу Лопань у Харківській області не відповідає дійсності”, – повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

У відомстві зазначили, що подібні заяви є частиною інформаційних атак ворога, спрямованих на послаблення морального духу українців. Сили оборони продовжують забезпечувати стабільність на кордоні регіону.

Нагадаємо, що раніше начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко повідомляв про спробу російської диверсійно-розвідувальної групи перетнути кордон у районі Дергачів та Козачої Лопані.

За його словами, ворог періодично намагається “прощупувати” оборонні позиції України, відправляючи диверсантів. Ці дії, зазначив чиновник, лише підкреслюють надійність української оборони та ефективність дій Збройних сил України щодо нейтралізації загроз.