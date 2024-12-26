Численні користувачі скаржаться, що чат-бот завантажується, але не може відповідати на запити. Декому на екрані гаджетів з'являється повідомлення про “внутрішню помилку сервера”.

Про це повідомляє The Verge.

За даними сервісу Downdetector, проблеми з доступом до ChatGPT виникли у користувачів у США, Казахстані, Україні, Нідерландах, Німеччині, Польщі, Фінляндії.

OpenAI підтвердила, що ChatGPT і сервіс перетворення тексту у відео Sora працюють “з великою кількістю помилок”.

Компанія зазначає, що проблема “спричинена висхідним провайдером”, і OpenAI наразі відстежує ситуацію й працює над її виправленням. Крім того, користувачі зіткнулися зі збоями у роботі різних сервісів Microsoft, включаючи Xbox Live, Microsoft 365, Teams та Outlook.

Як зазначає видання, за останні кілька місяців ChatGPT кілька разів припиняв роботу. Лише кілька днів після того, як на початку цього місяця OpenAI випустив Sora для передплатників ChatGPT, інструмент генерації відео та ChatGPT зупинили обробку клієнтських запитів на кілька годин.