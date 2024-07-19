У п'ятницю, 19 липня, через деякі програмні оновлення в компанії "Нова пошта" стався технічний збій в роботі системи з обслуговування клієнтів.

Про це повідомляє пресслужба Нової пошти.

“У звʼязку із деякими програмними оновленнями стався технічний збій в роботі системи з обслуговування клієнтів”, – йдеться у повідомленні.

У компанії запевнили, що причини технічного збою вже з’ясовані. Там пообіцяли відновити роботу найближчим часом.

У липні Нова пошта вийшла на ринок Франції та відкрила 100-те відділення у Європі.