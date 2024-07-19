Про це повідомляє пресслужба Нової пошти.
“У звʼязку із деякими програмними оновленнями стався технічний збій в роботі системи з обслуговування клієнтів”, – йдеться у повідомленні.
У компанії запевнили, що причини технічного збою вже з’ясовані. Там пообіцяли відновити роботу найближчим часом.
У липні Нова пошта вийшла на ринок Франції та відкрила 100-те відділення у Європі.
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