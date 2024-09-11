Про це повідомляє Telegram-канал BAZA.
Школярі пробралися на вертолітний майданчик в аеропорту Ноябрська через отвір у паркані. Вони облили вертоліт горючою рідиною та з другої спроби підпалили його за допомогою цигарок. Внаслідок вибуху рідини один з підлітків зазнав серйозних опіків обличчя.
Після втечі з аеродрому — обидвох спіймали вже протягом години.
“У підсумку хлопцям сильно обпекло обличчя, тому відбігши трохи від аеропорту, школярам довелося викликати швидку. Медики доставили паліїв до лікарні. Вертоліт згорів майже повністю — від нього залишився тільки хвіст“, — пише канал.
Під час розмови з правоохоронцями, школярі розповіли, що їм нібито обіцяли за підпал гелікоптера 5 мільйонів рублів (2,24 млн гривень).
Ба більше, вони також зізнались й у тому, що лише днями підпалили вежу стільникового зв’язку, за що отримали 30 тисяч рублів (13,49 тисячі гривень).
Зазначається, що батько одного зі школярів наразі воює проти України.
- На Камчатці в горах знайшли Мі-8: усі загинули
- На російській Камчатці зник гелікоптер Мі-8 із 22 пасажирами на борту
- У Курській області бійці СБУ збили ще один російський вертоліт за допомогою FPV-дрона