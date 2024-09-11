У ніч на 11 вересня в російському Ноябрську двоє школярів, віком 13 і 14 років, спалили багатоцільовий вертоліт Мі-8. За виконання цього "завдання" їм пообіцяли 5 мільйонів рублів (приблизно 2,24 мільйона гривень).

Про це повідомляє Telegram-канал BAZA.

Школярі пробралися на вертолітний майданчик в аеропорту Ноябрська через отвір у паркані. Вони облили вертоліт горючою рідиною та з другої спроби підпалили його за допомогою цигарок. Внаслідок вибуху рідини один з підлітків зазнав серйозних опіків обличчя.

Після втечі з аеродрому — обидвох спіймали вже протягом години.

“У підсумку хлопцям сильно обпекло обличчя, тому відбігши трохи від аеропорту, школярам довелося викликати швидку. Медики доставили паліїв до лікарні. Вертоліт згорів майже повністю — від нього залишився тільки хвіст“, — пише канал.

Під час розмови з правоохоронцями, школярі розповіли, що їм нібито обіцяли за підпал гелікоптера 5 мільйонів рублів (2,24 млн гривень).

Ба більше, вони також зізнались й у тому, що лише днями підпалили вежу стільникового зв’язку, за що отримали 30 тисяч рублів (13,49 тисячі гривень).

Зазначається, що батько одного зі школярів наразі воює проти України.