Попри видимі успіхи Росії у вторгненні в Україну, Кремль стикається з дедалі більшими проблемами, що можуть ускладнити його спроби закріпити здобутки, заявив міністр оборони США Ллойд Остін перед своїм звільненням з посади.

Про це повідомляє Bloomberg.

“Є думка, що Росія має абсолютну перевагу й тримає всі карти в своїх руках. Вона має певні переваги, але не повністю домінує в цій ситуації. І якщо вона отримає бажане, це дорого їй коштуватиме в майбутньому”, – сказав Остін.

Свої коментарі Остін зробив під час перебування в німецькому Рамштайні перед черговою зустріччю союзників України, які координують постачання зброї. Ця зустріч стала останньою для нього на посаді міністра оборони перед вступом Дональда Трампа на посаду президента США 20 січня.

Новообраний президент Дональд Трамп раніше заявляв про бажання швидко завершити війну в Україні. Його радники натякали, що можливе мирне врегулювання може залишити президенту Росії Володимиру Путіну контроль над майже 20% української території, яку зараз займають його війська. У свою чергу, президент України Володимир Зеленський останнім часом допускає можливість дипломатичних шляхів для відновлення територіальної цілісності країни.

“Росіяни також стикаються з викликами. Вони зверталися за допомогою до КНДР та Ірану для отримання зброї, боєприпасів і навіть людських ресурсів”, – зазначив Остін.

Остін підкреслив, що окупація великих територій України вимагатиме від Росії значних ресурсів, навіть у разі встановлення режиму припинення вогню. “Росія повинна буде залучити великі сили, щоб утримувати ці території”, — додав він.

Очікується, що Зеленський приєднається до зустрічі оборонних чиновників у Рамштайні, де США оголосять про виділення Україні останнього траншу військової допомоги на суму 500 мільйонів доларів.

Водночас Остін відкинув критику з боку європейських та українських офіційних осіб, які звинувачували адміністрацію Джо Байдена у відсутності чіткої стратегії підтримки України.

“Те, що зробили, допомогло Україні вижити, захистити свою суверенну територію. Втрати у 700 тисяч убитими і пораненими з боку Росії — це було б немислимо три роки тому, коли почалося повномасштабне вторгнення”, – додав він.

Міністр оборони також навів Сирію як приклад стратегічного успіху України у протистоянні Росії. На його думку, через значну залученість Москви у війну в Україні Путін не зміг підтримати свого союзника, диктатора Башара Асада, що призвело до його повалення.

“Без доступу до ключової військово-морської бази в Сирії це тепер ставить під сумнів здатність Путіна підтримувати свої зусилля в Африці”, – підсумував Остін.