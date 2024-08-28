У Россошанському районі Воронезької області Росії поблизу вибухонебезпечних об'єктів впали уламки безпілотника, що призвело до займання.

Про це повідомив губернатор Воронезької області РФ Олександр Гусєв

Зазначається, що детонація так і не відбулася, але небезпека була настільки сильною, що оперативні служби вирішили тимчасово евакуювати жителів двох сусідніх сіл.

Для евакуйованих людей був організований пункт тимчасового перебування в центрі району, а для їх перевезення були задіяні автобуси.