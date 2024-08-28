Про це повідомив губернатор Воронезької області РФ Олександр Гусєв
Зазначається, що детонація так і не відбулася, але небезпека була настільки сильною, що оперативні служби вирішили тимчасово евакуювати жителів двох сусідніх сіл.
Для евакуйованих людей був організований пункт тимчасового перебування в центрі району, а для їх перевезення були задіяні автобуси.
Як зазначає російський посадовець, пожежу вдалося загасити, і ситуація на місці стабілізувалася. Жителі повертаються у свої селища.
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