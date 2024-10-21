У Росії виявили тіло воєнного злочинця Дмитра Ґолєнкова – пілота, який причетний до ракетних ударів по Україні.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

Повідомляється, що тіло було виявлено вранці 20 жовтня 2024 року в яблуневому саду села Супонєво, що під Брянськом.

Згідно з даними розвідки, Ґолєнков є пілотом 52-го важкого бомбардувального авіаполку ВКС РФ (в/ч 33310), який базується на аеродромі “Шайковка” і має на озброєнні бомбардувальники Ту-22М3.

Воєнний злочинець обіймав посаду начальника штабу російської авіаційної ескадрильї.

У ГУР розповіли, що ліквідований пілот причетний до ракетних ударів по українських цивільних об’єктах, зокрема по торговому центру “Амстор” у місті Кременчук Полтавської області. У момент атаки 27 червня 2022 року в ТЦ перебували близько 1000 людей. Унаслідок воєнного злочину тоді загинуло 22 людини, десятки отримали поранення.

“Також Ґолєнков відповідальний за ракетний удар по житловому будинку в Дніпрі 14 січня 2023 року, коли загинуло 46 цивільних українців, серед них – шестеро дітей”, — зазначили у ГУР.

Тіло Дмитра Ґолєнкова виявили з множинними травмами голови, заподіяними, ймовірно, молотком.