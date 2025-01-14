У Москві Другий Західний окружний військовий суд незаконно засудив семеро українських військових до термінів позбавлення волі від 15 до 16 років за участь у наступі Збройних Сил України на Курську область.

Про це повідомили у генеральній прокуратурі РФ.

Слідство стверджує, що у серпні 2024 року обвинувачені “незаконно вдерлися” на територію Коренєвського району Курської області з нібито метою терористичної діяльності.

За версією російської влади, українські військові нібито обладнали вогневі позиції та розгорнули командний пункт у місцевому будинку.

Суд визнав Анатолія Волошина, Володимира Аршулика, Сергія Караєва, Олександра Дойчука, Зіновія Сигерича, Андріана Кульбабу та Олега Вовка винними у “вчиненні теракту групою осіб за попередньою змовою” (пункти “а” та “в” частини 2 статті 205 КК РФ).

Володимир Аршулик та Андріан Кульбаба отримали по 15 років колонії суворого режиму, решта військовополонених — по 16 років.

Згідно зі слідчим комітетом РФ, ці військові служать у 202 батальйоні 103 бригади територіальної оборони ЗСУ.