Про це повідомили у генеральній прокуратурі РФ.
Слідство стверджує, що у серпні 2024 року обвинувачені “незаконно вдерлися” на територію Коренєвського району Курської області з нібито метою терористичної діяльності.
За версією російської влади, українські військові нібито обладнали вогневі позиції та розгорнули командний пункт у місцевому будинку.
Суд визнав Анатолія Волошина, Володимира Аршулика, Сергія Караєва, Олександра Дойчука, Зіновія Сигерича, Андріана Кульбабу та Олега Вовка винними у “вчиненні теракту групою осіб за попередньою змовою” (пункти “а” та “в” частини 2 статті 205 КК РФ).
Володимир Аршулик та Андріан Кульбаба отримали по 15 років колонії суворого режиму, решта військовополонених — по 16 років.
Згідно зі слідчим комітетом РФ, ці військові служать у 202 батальйоні 103 бригади територіальної оборони ЗСУ.
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