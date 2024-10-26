Про це пише Громадське.

За його інформацією, троє з чотирьох членів екіпажу загинули на місці. Вертоліт Мі-2 належав санавіації. Авіакатастрофа сталася в районі села Белеєнки в Даровському районі. На борту перебували пілот і три медики.

Перед цим російські «військкори» повідомляли про падіння ще одного повітряного судна — у Керченській протоці.

Канал Fighterbomber, наближений до ВКС рф, спочатку писав, що нібито розбився військовий вертоліт Ка-27. Потім виправив на Ка-52. Після цього повідомлення відредагували: «Щодо типу гелікоптера поки незрозуміло».