Про це повідомляє РІА Новини.

“Навчально-тренувальний літак Як-130 впав на кордоні між Калмикією та Волгоградською областю, пілот катапультувався”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пілот отримав значні поранення, його госпіталізували.

У Росії ці літаки входять до складу тренувальних авіаполків повітряно-космічних сил і використовуються для практичної підготовки льотчиків.

Реактивний двомоторний Як-130 може, зокрема, використовуватися для підготовки пілотів в умовах, наближених до бойової ситуації, з умовним або реальним застосуванням озброєння типу “повітря-повітря” та “повітря-земля”.

Уночі 10 жовтня українські безпілотники атакували російський військовий аеродром “Ханська”, розташований у районі станиці Ханська під Майкопом.