У кількох містах Росії в суботу пролунали вибухи піротехніки в місцях скупчення людей, є затримані.

Про це, зокрема, повідомила російська служба Радіо Свобода.

За її інформацією, щонайменше 13 різних підпалів – машин, феєрверків, будівель – сталися за останні дві доби в Росії.

Так, у столичному районі Відрадне жінка підірвала петарду в торговому центрі “Форт”, людей звідти евакуювали.

Крім того, евакуйовано МФЦ і торговий центр у Корольові, відділення пошти в підмосковних Хімках. У Корольові в ТЦ “Геліос” унаслідок вибуху було вибито кілька шибок і загорілася стеля.

Затримано трьох підозрюваних: у Москві, Корольові та в Хімках. У першому випадку пенсіонерка, як стверджується, підірвала петарду за вказівкою людей, які виманили у неї 120 тисяч рублів. У другому 64-річний підозрюваний, як стверджується, спробував підірвати піротехніку ще й у відділенні поліції. У Хімках підозрюваній 70 років.

У суботу в Санкт-Петербурзі дві пенсіонерки, як стверджується, за вказівкою телефонних шахраїв спробували підпалити автомобіль поліції. Їх затримано.

Крім того, вибух стався всередині відділення Ощадбанку в Санкт-Петербурзі: там, за попередніми даними, міг вибухнути саморобний вибуховий пристрій всередині банкомату. Про постраждалих не повідомляють.

Про шахраїв, які змушують росіян здійснювати подібні дії, цього тижня говорив російський керівник Володимир Путін, стверджуючи, що за цим нібито стоїть Україна.

Українська влада цю інформацію не коментує.