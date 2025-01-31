Про це повідомив Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації, на своєму Telegram-каналі.
Коваленко уточнив, що завод є шостим за величиною в країні. Проєктна потужність заводу становить близько 14 мільйонів тонн нафти на рік. На підприємстві виробляють бензин, дизельне пальне, мазут та авіаційне паливо.
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