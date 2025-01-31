У ніч на п'ятницю, 31 січня, в Росії було атаковано один з найбільших нафтопереробних заводів, розташований у Волгоградській області.

Про це повідомив Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації, на своєму Telegram-каналі.

Коваленко уточнив, що завод є шостим за величиною в країні. Проєктна потужність заводу становить близько 14 мільйонів тонн нафти на рік. На підприємстві виробляють бензин, дизельне пальне, мазут та авіаційне паливо.