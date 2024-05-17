Про це повідомляє Astra.
«Туапсинський нафтопереробний завод горить після атаки БПЛА», — йдеться у повідомленні.
Пізніше оперштаб регіону повідомив, що пожежу на НПЗ вдалося локалізувати.
Проте місцеві мешканці повідомляють про перебої зі зв’язком, що може бути наслідком інциденту.
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