Про це повідомляє Astra.

«Туапсинський нафтопереробний завод горить після атаки БПЛА», — йдеться у повідомленні.

Пізніше оперштаб регіону повідомив, що пожежу на НПЗ вдалося локалізувати.

Проте місцеві мешканці повідомляють про перебої зі зв’язком, що може бути наслідком інциденту.

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