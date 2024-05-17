Після нічної атаки вогонь охопив НПЗ у Туапсе, Краснодарському краї Росії, що є одним з найбільших у країні.

Про це повідомляє Astra.

«Туапсинський нафтопереробний завод горить після атаки БПЛА», — йдеться у повідомленні.

Пізніше оперштаб регіону повідомив, що пожежу на НПЗ вдалося локалізувати.

Проте місцеві мешканці повідомляють про перебої зі зв’язком, що може бути наслідком інциденту.