Гравцям пропонують зіграти на боці ПВК «Вагнер» і захопити місто Попасна на Луганщині. Завдання найманцям дає Євген Пригожин.

Про це повідомляє BILD.

Гру представила фірма NoName Company з російського Владивостока.

Творці називають це “патріотичним гейм-проектом, заснованим на історичних подіях сучасної Росії”. Вони пропонують зіграти за найманця ПВК “Вагнер”, який штурмує місто Попасна на Луганщині навесні 2022 року.

“При створенні гри ми спиралися на історії учасників бойових дій і зробили наголос на драматургію”, – пишуть розробники.

Гравці повинні вистежувати “українських нацистів” у повністю зруйнованому місті, зокрема в адміністративних будівлях, лікарнях, школах, і вбивати українців кожні кілька секунд.

У трейлері в руках найманця видно ікону Миколи Чудотворця. Завдання в грі дає померлий Євген Пригожин. Назва “Найкращі в пеклі” – його цитата. Творці стверджують, що гру створено без підтримки держави. Її вже прорекламували в пропагандистському шоу Володимира Соловйова.