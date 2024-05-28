Російські окупанти визнали, що насильно тримають у полоні українську журналістку Вікторію Рощину.
Відповідного листа від Міністерства оборони Росії отримав Володимир Рощин, батько Вікторії. Він повідомив про це Національну спілку журналістів України.
“За наявними відомостями, Рощина Вікторія Володимирівна, 6.10.1996 року народження, затримана і наразі перебуває на території Російської Федерації”, – йдеться у листі.
Раніше родичі Вікторії подавали запит до окупаційної прокуратури Маріуполя. Звідти повідомили, що справи проти неї не заведено.
НСЖУ вимагає негайного і безумовного звільнення з полону Вікторії Рощиної та інших незаконно захоплених журналістів.
Вікторія Рощина зникла 3 серпня 2023 року на окупованій території, звідки вела репортаж.
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