Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону “Єдині новини”.
“За інформацією військових, росіяни врахували цей досвід і будують уніфіковані шахти для пусків – і для “Калібрів”, і для “Оніксів”, – зазначив Плетенчук.
За словами речника ВМС, “Калібри” й досі залишаються небезпечною зброєю із бойовою частиною вагою 450 кг. Проте відсоток збиття цих ракет протиповітряною обороною є високим.
Наразі Росія використовує “Калібри” з метою перевантаження української протиповітряної оборони під час комбінованих ракетно-дронових атак. Водночас пріоритет на ураження визначених цілей зараз мають інші типи ракетного озброєння РФ, вважає Плетенчук.
Також речник повідомив, що у Чорному й Азовському морях вже кілька днів не спостерігаються носії крилатих ракет.
“У Чорному морі кораблі росіян відсутні, в Азовському – зафіксовані три мінні тральники й один ракетний катер, який не може заподіяти шкоди зі своєї локації”, – наголосив Плетенчук.
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