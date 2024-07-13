Росія побудує уніфіковані пускові установки для "Калібрів" і "Оніксів", зважаючи на те, що Україна демонструє високий відсоток збиття ракет.

Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

“За інформацією військових, росіяни врахували цей досвід і будують уніфіковані шахти для пусків – і для “Калібрів”, і для “Оніксів”, – зазначив Плетенчук.

За словами речника ВМС, “Калібри” й досі залишаються небезпечною зброєю із бойовою частиною вагою 450 кг. Проте відсоток збиття цих ракет протиповітряною обороною є високим.

Наразі Росія використовує “Калібри” з метою перевантаження української протиповітряної оборони під час комбінованих ракетно-дронових атак. Водночас пріоритет на ураження визначених цілей зараз мають інші типи ракетного озброєння РФ, вважає Плетенчук.

Також речник повідомив, що у Чорному й Азовському морях вже кілька днів не спостерігаються носії крилатих ракет.

“У Чорному морі кораблі росіян відсутні, в Азовському – зафіксовані три мінні тральники й один ракетний катер, який не може заподіяти шкоди зі своєї локації”, – наголосив Плетенчук.