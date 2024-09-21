Міністерство оборони Росії заявило про масовану атаку українськими безпілотниками в ніч проти 21 вересня. У Краснодарському краї через атаку загорілися склади з боєприпасами.

Про це повідомили в Оперативному штабі Краснодарського краю та Міністерстві оборони Росії.

Місцеві жителі повідомили, що в Тихорецькому районі Краснодарського краю пролунав вибух на складі боєприпасів.

Очільник регіону Веніамін Кондратьєв заявив, що два безпілотники, які атакували об’єкт, збили сили протиповітряної оборони та РЕБ, а пожежа та детонація, за його словами, почалися нібито «через падіння уламків».

Із селищ, біля яких сталась пожежа, оголосили евакуацію населення.

На місці працюють оперативні та спеціальні служби, ліквідують загоряння. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Міністерство оборони Росії заявило, що за ніч нібито вдалося збити 101 український безпілотник. З них 54 — над територією Брянської області, 18 — над територією Краснодарського краю, 5 — над Калузькою областю і по 3 безпілотники над територіями Тверської та Бєлгородської областей. По одному дрону збили над Смоленською, Курської областями й тимчасово окупованим Кримом, а також 16 безпілотників збили над акваторією Азовського моря.