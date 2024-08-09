Про це повідомляє губернатор Липецької області Ігор Артамонов.

Спочатку Артамонов написав про нібито масовану атаку безпілотників на область.

Згодом він повідомив про детонацію вибухонебезпечних об’єктів і уражений об’єкт енергетичної інфраструктури.

Він додав, що Липецьк зазнав масованої атаки БпЛА.

“Сталася детонація вибухонебезпечних об’єктів далеко від цивільних будівель”, — написав він.

Зазначалося, що внаслідок падіння БПЛА пошкоджений об’єкт енергетичної інфраструктури. Є порушення електропостачання.

Артамонов також повідомив, що в соціальних мережах і месенджерах ширяться заклики залишати Липецьк.

Разом з тим у пабліках місцеві жителі повідомили про потужні вибухи на аеродромі в Липецькій області.

Артамонов заявив, що в Липецькому окрузі запровадили режим надзвичайної ситуації та евакуюють жителів чотирьох населених пунктів. Також у місті та окрузі зупинили рух громадського транспорту до скасування червоного рівня небезпеки.

О 6:02 Артамонов знову повідомив про загрозу БпЛА і роботу ППО. Телеграм-канали пишуть про нові вибухи в Липецьку.