Про це повідомляє губернатор Липецької області Ігор Артамонов.
Спочатку Артамонов написав про нібито масовану атаку безпілотників на область.
Згодом він повідомив про детонацію вибухонебезпечних об’єктів і уражений об’єкт енергетичної інфраструктури.
Він додав, що Липецьк зазнав масованої атаки БпЛА.
“Сталася детонація вибухонебезпечних об’єктів далеко від цивільних будівель”, — написав він.
Зазначалося, що внаслідок падіння БПЛА пошкоджений об’єкт енергетичної інфраструктури. Є порушення електропостачання.
Артамонов також повідомив, що в соціальних мережах і месенджерах ширяться заклики залишати Липецьк.
Разом з тим у пабліках місцеві жителі повідомили про потужні вибухи на аеродромі в Липецькій області.
Артамонов заявив, що в Липецькому окрузі запровадили режим надзвичайної ситуації та евакуюють жителів чотирьох населених пунктів. Також у місті та окрузі зупинили рух громадського транспорту до скасування червоного рівня небезпеки.
О 6:02 Артамонов знову повідомив про загрозу БпЛА і роботу ППО. Телеграм-канали пишуть про нові вибухи в Липецьку.
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