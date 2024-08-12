Виконувач обов’язків губернатора Курської області РФ Олексій Смірнов повідомив Володимиру Путіну, що 28 населених пунктів області "перебувають під контролем противника".

Про це пише російське видання “Новая газета” з посиланням на слова Смирнова.

Т.в.о. губернатора РФ заявив, що обстановка у Курській області “складна”. За його словами, “під контролем противника” перебуває 28 населених пунктів, де проживає приблизно 2 тисяч людей.

“Глибина проникнення українських військ – 12 км, ширина – 40 км. Із регіону виїхали й евакуйовано 121 тисячу осіб, ще 180 тис. осіб підлягають евакуації”, — повідомив Смирнов

Смирнов додав, що відсутність чіткої лінії фронту ускладнює визначення місцезнаходження ЗСУ.