Пропагандисти РФ заявили, нібито льотчик ЗСУ здався у полон в Курській області. У Повітряних силах України одразу спростували цю інформацію.

Про це йдеться у повідомленні ПС.

Зокрема росіяни навіть називали ім’я льотчика — Володимир Попович.

“Російські пропагандистські медіа поширюють інформацію, начебто у Курській області здався в полон український льотчик. На жаль, випадки полону військовослужбовців, котрі раніше служили у Повітряних силах, трапляються. Однак, інформація про взяття в полон українського пілота є фейковою. Усі українські льотчики продовжують виконувати завдання із захисту країни”, – зазначили в Повітряних силах.

Зокрема ПС додали, що російські заяви та відео допитів українських військових, які потрапили у полон, є частиною інформаційної війни, яку веде ворог.

“Поширення таких матеріалів використовується для деморалізації українських військових і цивільного населення з метою впливу на громадську думку, як всередині України, так і за її межами”, – додали Повітряні сили.