Про це йдеться у повідомленні ПС.
Зокрема росіяни навіть називали ім’я льотчика — Володимир Попович.
“Російські пропагандистські медіа поширюють інформацію, начебто у Курській області здався в полон український льотчик.
На жаль, випадки полону військовослужбовців, котрі раніше служили у Повітряних силах, трапляються. Однак, інформація про взяття в полон українського пілота є фейковою. Усі українські льотчики продовжують виконувати завдання із захисту країни”, – зазначили в Повітряних силах.
Зокрема ПС додали, що російські заяви та відео допитів українських військових, які потрапили у полон, є частиною інформаційної війни, яку веде ворог.
“Поширення таких матеріалів використовується для деморалізації українських військових і цивільного населення з метою впливу на громадську думку, як всередині України, так і за її межами”, – додали Повітряні сили.
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