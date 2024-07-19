Свердловський обласний суд засудив кореспондента The Wall Street Journal Евана Гершковича до 16 років колонії суворого режиму. Росіяни звинувачують його у нібито "шпигунстві".

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Російський прокурор Мікаель Оздоєв просив суд призначити американському журналісту 18 років колонії.

Суд завершив судове слідство за два засідання, вони відбулися в закритому режимі 26 червня і 18 липня.

Російська прокуратура звинувачує кореспондента WSJ у тому, що він нібито збирав інформацію про російського оборонного підрядника “Уралвагонзавод” за дорученням ЦРУ. Гершкович був акредитований у Росії та перебував в Єкатеринбурзі та інших містах Свердловської області, готуючи репортажі для газети.