Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Російський прокурор Мікаель Оздоєв просив суд призначити американському журналісту 18 років колонії.
Суд завершив судове слідство за два засідання, вони відбулися в закритому режимі 26 червня і 18 липня.
Російська прокуратура звинувачує кореспондента WSJ у тому, що він нібито збирав інформацію про російського оборонного підрядника “Уралвагонзавод” за дорученням ЦРУ. Гершкович був акредитований у Росії та перебував в Єкатеринбурзі та інших містах Свердловської області, готуючи репортажі для газети.
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- Московський суд заарештував журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича у справі про шпигунство на два місяці. Раніше до нього не допустили адвоката.