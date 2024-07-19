У Росії засудили журналіста WSJ Гершковича до 16 років колонії

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Російський прокурор Мікаель Оздоєв просив суд призначити американському журналісту 18 років колонії.

Суд завершив судове слідство за два засідання, вони відбулися в закритому режимі 26 червня і 18 липня.

Російська прокуратура звинувачує кореспондента WSJ у тому, що він нібито збирав інформацію про російського оборонного підрядника “Уралвагонзавод” за дорученням ЦРУ. Гершкович був акредитований у Росії та перебував в Єкатеринбурзі та інших містах Свердловської області, готуючи репортажі для газети.