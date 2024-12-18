У Росії оголосили про затримання громадянина Узбекистану, який, за твердженням У Росії оголосили про затримання громадянина Узбекистану, який, за твердженням Слідчого комітету РФ може бути причетним до організації вибуху, що призвів до загибелі генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова - начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту РФ, а також його помічника Іллі Полікарпова.

Про це повідомляє Слідчий комітет РФ.

“Слідчими Головного слідчого управління СК Росії у взаємодії з ФСБ та МВС Росії затримано громадянина Республіки Узбекистан 1995 р.н., підозрюваного у скоєнні теракту, внаслідок якого загинули начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил Російської Федерації Ігор Кириллов та його помічник Ілля Полікарпов”, – йдеться у повідомленні.

За версією російського слідства, затриманий заявив, що був завербований українськими спецслужбами. Вони нібито надали йому саморобний вибуховий пристрій, який він встановив на електросамокаті біля будинку, де проживав генерал. Крім того, підозрюваний орендував автомобіль, у якому встановив камеру для спостереження за місцем проживання Кириллова.

Російська сторона стверджує, що відеозапис з камери транслювався організаторам вибуху в онлайн-режимі до міста Дніпро. Коли надійшов сигнал про вихід військових із під’їзду, пристрій був приведений у дію дистанційно.

Затриманий нібито очікував отримати 100 тисяч доларів та гарантії переїзду до однієї з країн Європи для проживання.

Наразі російські правоохоронці проводять із підозрюваним слідчі дії. Справу супроводжують заяви про можливий зв’язок затриманого з українськими спецслужбами, що додає контексту до напружених відносин між країнами.