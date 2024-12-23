Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.
Внаслідок пожежі було знищено 65 фюзеляжів ударних дронів, а також двигуни, навігаційні системи і тепловізійні відеокамери, що призначалися для виготовлення ще 400 одиниць “Shahed-136”.
За підрахунками розвідки, загальні збитки для агресора складають 16 мільйонів доларів.
“Загадкова руйнівна пожежа стала черговим ударом по військово-промисловому комплексу терористичної Росії. ГУР МО України нагадує — за кожен воєнний злочин, вчинений проти українського народу, буде справедлива відплата”, — наголосили в ГУР.
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