У Росії спостерігається значне зростання кількості вироків за статтею "державна зрада", що свідчить про посилення репресивної політики Кремля.

Про це заявляє розвідка Великої Британії.

Повідомляється, що кількість вироків за обвинуваченням у державній зраді досягла рекордного рівня за останні дев’ять років. Як зазначено в огляді британського Міністерства оборони, оприлюдненому в соцмережі X (Twitter), за перше півріччя 2024 року кількість вироків у Росії за державну зраду перевищила показники всього 2023 року.

Також зросла кількість вироків за статтями, що стосуються екстремізму, тероризму та поширення дезінформації.

“Ці дані свідчать про те, що російський уряд дедалі більше покладається на методи примусу і демонстративного стримування для збереження контролю над ворожими режиму верствами населення”, – зазначено в заяві.

У британському Міністерстві оборони також підкреслили, що до повномасштабного вторгнення в Україну путінський режим зазвичай вдавався до більш прихованих методів у боротьбі з інакомисленням.