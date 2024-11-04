За інформацією Медійної ініціативи за права людини (МІПЛ), щонайменше 115 українців, які перебувають у російському полоні, зазнали тяжких поранень або мають серйозні хвороби й потребують негайного звільнення.

Про це повідомили під час під час прес-конференції у Медіа Центрі Україна.

Ці дані були зібрані з відкритих джерел та під час спілкування з тими, хто повернувся з полону. Про це повідомила координаторка груп родин полонених та зниклих безвісти Олена Бєлячкова.

Для забезпечення належного лікування та повернення цих людей влітку 2023 року в Україні створили змішану медичну комісію, яка включає українських та іноземних лікарів, здатних визначити стан здоров’я російських військовополонених.

Аналогічна комісія мала бути створена й з російського боку, проте цей процес заблоковано, повідомив представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко.

“Кожна медична комісія має складатися із трьох членів – двох незалежних лікарів із нейтральної країни і одного лікаря з країни, яка утримує полоненого. З українського боку та з боку МКЧХ (Міжнародного комітету Червоного Хреста) було виконано всі необхідні дії”, – зазначив Яценко.

Він додав, що комісія мала б отримати повний доступ до місць утримання українських полонених з метою оцінки їхнього стану.

Полонених, які потребують лікування, мають відправити або до третіх країн, або до країн-походження. За словами Яценка, в Україні відомо про понад 150 місць, де можуть утримувати українських військових та цивільних полонених.

“У вересні 2023 року делегація МКЧХ у Москві офіційно звернулася до Росії з проханням погодити запропоновані Червоним Хрестом кандидатури лікарів та їхніх заступників із нейтральних країн для української змішаної комісії”, – зазначила представниця ГО “Волю захисникам Маріуполя” Лариса Салаєва.

Станом на сьогодні, відповідь від російської сторони так і не надійшла.