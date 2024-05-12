Діяльність однієї з державних енергетичних компаній РФ - "Газпрому" серйозно обмежено внаслідок російського вторгнення в Україну та погіршення відносин Росії з західними країнами.

Про це зазначили у звіті міноборони Великої Британії.

Цьогоріч російський газовий монополіст “Газпром” зазнав найбільших річних збитків за останні 25 років. У 2023 році доходи компанії впали приблизно на 30%, що призвело до річного чистого збитку приблизно в 629 мільярдів рублів (6,9 мільярда доларів).

“Вторгнення Росії в Україну у 2022 році та подальше погіршення відносин Росії із Заходом серйозно обмежили діяльність Газпрому. Нездатність Газпрому повністю переорієнтувати свій експорт від залежності від європейських ринків, ймовірно, продовжуватиме обмежувати його прибутки принаймні до 2030 року”, – свідчать у розвідці Британії.

Також було зазначено, що “Газпром”може переорієнтувати частину своєї торгівлі на альтернативні ринки, але через інфраструктурні обмеження на нього припадатиме лише від 5% до 10% європейського товарообігу в 2023 році.

“Дуже ймовірно, що збільшення майбутніх продажів залежатиме від будівництва нових експортних інфраструктурних об’єктів, таких як газопровід “Сила Сибіру 2”, – коментують у міноборони Британії.

Також варто відзначити, що високе оподаткування прибутків Газпрому у 2022 та 2023 роках майже безперечно зменшило здатність і стимули компанії інвестувати в розширення на альтернативні ринки. У минулому році Газпром сплатив до російського бюджету приблизно 2,5 трильйона рублів (28 мільйонів доларів США), що становить близько 9% від загальних державних доходів.