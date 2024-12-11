Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.

Зазначається, що пожежа сталася 5 грудня 2024 року. У розвідці зауважили, процес ліквідації або виходу з ладу об’єктів, які Росія використовує у своїй агресивній війні проти України, триває безперервно.

“ГУР МО України нагадує, що за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата”, — йдеться у повідомленні.