Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.
Зазначається, що пожежа сталася 5 грудня 2024 року. У розвідці зауважили, процес ліквідації або виходу з ладу об’єктів, які Росія використовує у своїй агресивній війні проти України, триває безперервно.
“ГУР МО України нагадує, що за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата”, — йдеться у повідомленні.
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