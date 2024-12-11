У залізничному депо міста Брянськ у Росії сталася пожежа, у результаті якої були знищені два магістральні тепловози, що забезпечували логістичні потреби російських військ.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.

Зазначається, що пожежа сталася 5 грудня 2024 року. У розвідці зауважили, процес ліквідації або виходу з ладу об’єктів, які Росія використовує у своїй агресивній війні проти України, триває безперервно.