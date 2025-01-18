Про це повідомила російська служба Радіо Свободи.
За її інформацією, переселенці, змушені залишити будинки через наступ ЗСУ та режим надзвичайної ситуації в регіоні, розповідають про затримки у наданні житлових сертифікатів і відсутність матеріальної допомоги.
До протестувальників вийшов тимчасовий виконувач обов’язків губернатора регіону Олександр Хінштейн. У відповідь на репліку однієї з учасниць зустрічі про те, що люди «залишилися бомжами», чиновник висловив незгоду та сказав, що всі отримають сертифікати на житло.
Хінштейн у цій розмові поклав провину на регіональних чиновників, заявивши про серйозні проблеми в управлінні та корупційні схеми. За словами Хінштейна, матеріали на деяких представників влади уже передані до правоохоронних органів.