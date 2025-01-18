Кілька десятків жителів Суджанського, Коренєвського та Большесолдатського районів Курської області РФ вийшли на центральну площу обласного центру, щоб висловити невдоволення роботою місцевої влади та вимагати розв’язання житлових питань.

Про це повідомила російська служба Радіо Свободи.

За її інформацією, переселенці, змушені залишити будинки через наступ ЗСУ та режим надзвичайної ситуації в регіоні, розповідають про затримки у наданні житлових сертифікатів і відсутність матеріальної допомоги.

До протестувальників вийшов тимчасовий виконувач обов’язків губернатора регіону Олександр Хінштейн. У відповідь на репліку однієї з учасниць зустрічі про те, що люди «залишилися бомжами», чиновник висловив незгоду та сказав, що всі отримають сертифікати на житло.

Хінштейн у цій розмові поклав провину на регіональних чиновників, заявивши про серйозні проблеми в управлінні та корупційні схеми. За словами Хінштейна, матеріали на деяких представників влади уже передані до правоохоронних органів.