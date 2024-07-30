Про це пишуть росЗМІ та тимчасовий виконувач обов’язків губернатора Курської області Олексій Смирнов.

Близько 4.00 над Курськом було чути вибух і видно яскравий спалах у небі. Від гучного звуку у кількох районах у автомобілів на стоянках спрацювала сигналізація.

Смирнов через три хвилини після вибуху о 4.03 повідомив про ракетну небезпеку в Курській області та попросив жителів не виходити на вулицю і перебувати в приміщеннях без вікон.

А вранці тимчасовий виконувач обов’язків губернатора Курської області повідомив, що було знищено чотири ракети в небі над Жовтневим і Курчатовським районами області.