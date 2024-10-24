В місті Перм у Росії, стався підпал приміщення, що належить партії "Єдина Росія".

Про це повідомляють росЗМІ та місцеві телеграм-канали.

23 жовтня, близько півночі за місцевим часом, рятувальні служби отримали повідомлення про пожежу в будівлі офісу політичної партії. За свідченнями очевидців, дві жінки підійшли до будівлі, кинули коктейлі Молотова у вікна і знімали свої дії на телефон.

Пізніше на місці події було виявлено додаткові пляшки із запальною сумішшю, які зловмисниці не встигли використати.

Пожежу вдалося загасити, однак офіс партії зазнав значних пошкоджень. Наразі правоохоронні органи ведуть розшук жінок, підозрюваних у причетності до підпалу, і збирають додаткові докази для встановлення їхніх мотивів та особистостей.