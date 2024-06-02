У російському місті Ухта, Республіка Комі, сталась пожежа на нафтопереробному заводі. Очевидці повідомляють, що перед загорянням вони чули кілька "хлопків".

Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Пожежа сталася на резервуарі РВС-10000 НПЗ. Наразі на місці пожежі працюють рятувальники.

Повідомляється про щонайменше двох загиблих і трьох постраждалих.

Очевидці повідомляють, що перед загорянням вони чули кілька “хлопків” у районі нафтопереробного заводу. Водночас версію атаки БПЛА місцева влада не розглядає.

Телеграм-канал Astra, повідомив, що займання сталося на одному із резервуарів на заводі “Лукойл-Ухтанефтепереработка”.

Згодом Baza повідомила, що за попередньою інформацією, працівники НПЗ проводили роботи на одному із резервуарів.

Займання сталося всередині резервуару. Наразі його охолоджують, і пожежники готуються проводити “пінну атаку”. При цьому дах резервуара частково зруйнований. Загрози розповсюдження вогню на інший резервуар немає.