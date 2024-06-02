Про це повідомляє Telegram-канал Baza.
Пожежа сталася на резервуарі РВС-10000 НПЗ. Наразі на місці пожежі працюють рятувальники.
Повідомляється про щонайменше двох загиблих і трьох постраждалих.
Очевидці повідомляють, що перед загорянням вони чули кілька “хлопків” у районі нафтопереробного заводу. Водночас версію атаки БПЛА місцева влада не розглядає.
Телеграм-канал Astra, повідомив, що займання сталося на одному із резервуарів на заводі “Лукойл-Ухтанефтепереработка”.
Згодом Baza повідомила, що за попередньою інформацією, працівники НПЗ проводили роботи на одному із резервуарів.
Займання сталося всередині резервуару. Наразі його охолоджують, і пожежники готуються проводити “пінну атаку”. При цьому дах резервуара частково зруйнований. Загрози розповсюдження вогню на інший резервуар немає.
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