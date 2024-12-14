Тим часом російський Telegram-канал Astra з посланням на місцевих жителів пише, що під атакою опинилася нафтобаза. Очевидці стверджують, що горить щонайменше один резервуар.

Про удар написав і губернатор Орловської області Андрій Кличков.

За його словами, протиповітряна оборона збила 11 дронів. Тим часом російське міноборони каже про знищення лише 5 безпілотників над Орловською областю.

Попри це, на неназваному об’єкті інфраструктури сталася пожежа. Крім того, нібито пошкоджено вікна в кількох приватних будинках.

Згодом Кличков заявив, що на пошкодженому об’єкті нібито локалізували загоряння, й оперативні служби працюють над повним усуненням наслідків. Постраждалих від атаки в місті нібито немає.

Офіційного підтвердження, від України, ударів безпілотниками по нафтобазі в Орлі поки що не було.