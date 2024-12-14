Про атаку на нафтобазу в російському Орлі, зокрема, написав спецпризначенець і блогер Кирило Сазонов.
Він також наголошує, що Орел — це менше 200 км від українського кордону, тобто це вважається санітарною чи буферною зоною.
” Мне кажется, это можно считать выполнением целей “СВО”, — пожартував Сазонов.
Тим часом російський Telegram-канал Astra з посланням на місцевих жителів пише, що під атакою опинилася нафтобаза. Очевидці стверджують, що горить щонайменше один резервуар.
Про удар написав і губернатор Орловської області Андрій Кличков.
За його словами, протиповітряна оборона збила 11 дронів. Тим часом російське міноборони каже про знищення лише 5 безпілотників над Орловською областю.
Попри це, на неназваному об’єкті інфраструктури сталася пожежа. Крім того, нібито пошкоджено вікна в кількох приватних будинках.
Згодом Кличков заявив, що на пошкодженому об’єкті нібито локалізували загоряння, й оперативні служби працюють над повним усуненням наслідків. Постраждалих від атаки в місті нібито немає.
Офіційного підтвердження, від України, ударів безпілотниками по нафтобазі в Орлі поки що не було.
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