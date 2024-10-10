Про це Яценко повідомив в етері телемарафону.

“Справді, ми провели внутрішні розслідування, і, на жаль, ця інформація підтверджена. Ми знали Вікторію. У 22-му році вона робила матеріали в Координаційному штабі. Тому для нас це надзвичайно сумна новина і для всієї української журналістики теж”, — сказав представник Координаційного штабу.

Яценко зазначив, що про обставини смерті зарано говорити, проводиться відповідна робота, щоб їх встановити.

“Я думаю, що в будь-якому випадку про ці обставини ми дізнаємося. Також, якщо в цьому є винні, ті, хто спричинив цю смерть або загибель, то вони будуть обов’язково покарані. Тому що такі злочини не мають терміну давності”, — сказав він.

За словами представника Координаційного штабу, робота щодо звільнення Вікторії з полону велася, і те, що її переводили з Таганрога до Москви, це був етап підготовки до її звільнення.

“Ми намагаємося постійно пам’ятати про всіх наших і військовослужбовців, і цивільних, і журналістів, які знаходяться у російській неволі, і робота постійно триває. На жаль, тут ми не встигли”, — додав Яценко.

Нагадаємо, Вікторія Рощина зникла у серпні 2023 року під час поїздки на окуповані території. З того часу журналістка не виходила на зв’язок з рідними. У травні 2024 року росіяни підтвердили, що утримують журналістку у полоні.