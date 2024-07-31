Про це повідомив його адвокат, передають росЗМІ.
Олександру Іщенку було 55 років. Він народився у Маріуполі, був моряком. Чоловік повернувся із рейсу за кілька днів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Незабаром вступив до полку “Азов”, став водієм. Потрапив у полон під час активних бойових дій у Маріуполі.
У Росії Іщенко був фігурантом “кримінальної справи” разом із ще 23 українцями, які у різний час були пов’язані з полком “Азов”. Двох із фігурантів справи повернули до України в рамках обміну полоненими між Москвою та Києвом.
Українців звинувачують у діях, спрямованих на “насильницьке захоплення влади та зміну конституційного ладу” у так званій “ДНР”, а також в “організації діяльності та участі у терористичній організації”.
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