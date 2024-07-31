У російському полоні в СІЗО Ростова-на-Дону помер український захисник Олександр Іщенко, який служив водієм у полку "Азов" і потрапив у полон в Маріуполі.

Про це повідомив його адвокат, передають росЗМІ.

Олександру Іщенку було 55 років. Він народився у Маріуполі, був моряком. Чоловік повернувся із рейсу за кілька днів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Незабаром вступив до полку “Азов”, став водієм. Потрапив у полон під час активних бойових дій у Маріуполі.

У Росії Іщенко був фігурантом “кримінальної справи” разом із ще 23 українцями, які у різний час були пов’язані з полком “Азов”. Двох із фігурантів справи повернули до України в рамках обміну полоненими між Москвою та Києвом.

Українців звинувачують у діях, спрямованих на “насильницьке захоплення влади та зміну конституційного ладу” у так званій “ДНР”, а також в “організації діяльності та участі у терористичній організації”.