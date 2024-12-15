Про це повідомило Головне управління розвідки.

За його даними, вибух зруйнував полотно у Залізничному районі за декілька кілометрів від місцевого локомотивного депо та Ульяновського моторного заводу, заявила розвідка.

Підірвана лінія розташована неподалік від річки Свіяга. На відео, опублікованому розвідкою, видно підрив полотна на залізничному мості.

Ульяновськ – обласний центр у Росії, що розташований на відстані понад 750 кілометрів від України.