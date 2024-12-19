У ніч проти 19 грудня Міністерство оборони Російської Федерації оголосило про знищення 84 безпілотників у різних регіонах країни.

Про це повідомляє Міноборони РФ.

Зокрема, 36 дронів було збито в Ростовській області, 21 – у Брянській, 14 – у Білгородській, 6 – у Воронезькій, по три – в Курській і Тамбовській областях, а один – у Краснодарському краї.

“У Ростовській області внаслідок атаки дронів на Новошахтинський нафтопереробний завод спалахнула пожежа”, – заявив губернатор Юрій Слюсар.

За його словами, близько півночі було зафіксовано збиття семи безпілотників у регіоні. Попередньо повідомляється, що постраждалих і значних руйнувань на землі немає.

Місцеві жителі також відзначили гучні вибухи та сирену повітряної тривоги, яка спрацювала в північній частині Ростова-на-Дону. У соцмережах з’явилися повідомлення про “велику кількість дронів”, які могли брати участь в атаці.