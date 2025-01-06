У Ростовській області помітили густий дим: є ймовірність займання військових складів

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.
“На сховищах військово-технічного майна, причетних до “Комбінату Каменського”, зберігається сировина для виробництва ракетного палива, і саме там видно дим”, — зазначив Коваленко.
Відомо, що в Каменську-Шахтинському розташоване підприємство “Комбінат Каменський”, яке займається виготовленням палива для ракетних двигунів. Ця сировина використовується, зокрема, для ракет типу “Іскандер”, реактивних систем залпового вогню “Смерч” і “Ураган”.
За попередньою інформацією, дим міг виникнути саме над складами, які пов’язані з діяльністю цього підприємства. На них, за даними Коваленка, зберігається стратегічна сировина для виробництва ракетного палива.
Причини займання наразі невідомі, а офіційних заяв російська сторона не надала.
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