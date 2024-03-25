Про це заявив губернатор Ростовської області РФ Василь Голубєв.
Він зазначає, що в області відпрацювали підрозділи ППО по повітряних цілях у небі між Новочеркаськом і Батайськом.
За його словами, уламки ракет впали в поле, а пошкодження об’єктів не зафіксовано.
Згодом міноборони РФ заявило, що було припинено спробу здійснити атаку переобладнаними для ураження наземних цілей зенітними ракетами С-200.
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