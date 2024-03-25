Влада Ростовської області РФ заявила, що мовби в області силами ППО збили ракети, уламки яких упали в полі.

Про це заявив губернатор Ростовської області РФ Василь Голубєв.

Він зазначає, що в області відпрацювали підрозділи ППО по повітряних цілях у небі між Новочеркаськом і Батайськом.

За його словами, уламки ракет впали в поле, а пошкодження об’єктів не зафіксовано.

Згодом міноборони РФ заявило, що було припинено спробу здійснити атаку переобладнаними для ураження наземних цілей зенітними ракетами С-200.