Відомо, що там зберігалися нафтопродукти для російської армії. Попри всі зусилля, вогонь поширився, і наразі горять 22 з 74 ємностей із дизельним паливом. За прогнозами, пожежа може тривати ще кілька днів.

Про це повідомляє російський канал “РИА Новости”.

Для гасіння пожежі залучено близько 520 осіб, включно з рятувальниками із сусідніх регіонів, проте поки що ліквідувати займання не вдалося. На місці проводиться постійне проливання території між цистернами, щоб уникнути детонації.

За повідомленням російських джерел, пожежа на нафтобазі в Пролетарську Ростовської області розпочалася в неділю через падіння трьох БпЛА.

Місцева влада спочатку повідомляла про 18 постраждалих, усі з них були пожежниками. Пізніше губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що кількість постраждалих пожежників зросла до 41, з яких 18 були госпіталізовані, а п’ятеро перебувають у реанімації.

У Пролетарському районі запровадили режим підвищеної готовності, а в самому Пролетарську з 19 серпня введено режим надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, атаку на об’єкт підтвердили представники української розвідки.