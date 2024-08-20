Про це повідомляє російський канал “РИА Новости”.
Для гасіння пожежі залучено близько 520 осіб, включно з рятувальниками із сусідніх регіонів, проте поки що ліквідувати займання не вдалося. На місці проводиться постійне проливання території між цистернами, щоб уникнути детонації.
За повідомленням російських джерел, пожежа на нафтобазі в Пролетарську Ростовської області розпочалася в неділю через падіння трьох БпЛА.
Місцева влада спочатку повідомляла про 18 постраждалих, усі з них були пожежниками. Пізніше губернатор Ростовської області Василь Голубєв заявив, що кількість постраждалих пожежників зросла до 41, з яких 18 були госпіталізовані, а п’ятеро перебувають у реанімації.
У Пролетарському районі запровадили режим підвищеної готовності, а в самому Пролетарську з 19 серпня введено режим надзвичайної ситуації.
Нагадаємо, атаку на об’єкт підтвердили представники української розвідки.
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