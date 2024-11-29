Про це повідомив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар.
“Регіон зазнав удару щонайменше 30 безпілотників. На місці пожежі працюють понад 100 рятувальників із використанням 38 одиниць техніки”, – заначив він.
Також стало відомо про можливу атаку безпілотників на Туапсе в Краснодарському краї, однак російська влада обмежується загальними коментарями та уникає підтверджень щодо нафтобаз.
Слюсар уточнив, що в Кам’янському районі тривають роботи з ліквідації загоряння, яке охопило значну площу.
Зазначено, що російські ресурси не надають докладної інформації про масштаби збитків та причини займання. Наразі спеціалісти працюють над документуванням наслідків та оцінкою ситуації.