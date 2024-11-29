Про це повідомив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар.

“Регіон зазнав удару щонайменше 30 безпілотників. На місці пожежі працюють понад 100 рятувальників із використанням 38 одиниць техніки”, – заначив він.

Також стало відомо про можливу атаку безпілотників на Туапсе в Краснодарському краї, однак російська влада обмежується загальними коментарями та уникає підтверджень щодо нафтобаз.

Слюсар уточнив, що в Кам’янському районі тривають роботи з ліквідації загоряння, яке охопило значну площу.

Зазначено, що російські ресурси не надають докладної інформації про масштаби збитків та причини займання. Наразі спеціалісти працюють над документуванням наслідків та оцінкою ситуації.

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