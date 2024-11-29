У ніч з 28 на 29 листопада сталася пожежа на нафтобазі росрезерву "Атлас" біля міста Каменськ-Шахтинський. Місцева влада заявляє про використання безпілотників під час атаки.

Про це повідомив губернатор Ростовської області Юрій Слюсар.

“Регіон зазнав удару щонайменше 30 безпілотників. На місці пожежі працюють понад 100 рятувальників із використанням 38 одиниць техніки”, – заначив він.

Також стало відомо про можливу атаку безпілотників на Туапсе в Краснодарському краї, однак російська влада обмежується загальними коментарями та уникає підтверджень щодо нафтобаз.

Слюсар уточнив, що в Кам’янському районі тривають роботи з ліквідації загоряння, яке охопило значну площу.

Зазначено, що російські ресурси не надають докладної інформації про масштаби збитків та причини займання. Наразі спеціалісти працюють над документуванням наслідків та оцінкою ситуації.