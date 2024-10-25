Згідно з інформацією Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України, Росія планує залучити перших військових із Північної Кореї до зон бойових дій вже 27-28 жовтня.

Про це президенту України повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

“Доповів також і щодо залучення Росією військових з Північної Кореї. За інформацією розвідки, вже 27–28 жовтня перші північнокорейські військові будуть застосовані Росією в зонах бойових дій”, — йдеться у повідомленні.

За словами Зеленського, це є очевидний ескалаційний крок Росії, який має значення, на відміну від усієї тієї дезінформації, якої багато звучало в Казані цими днями.

Він наголосив, що світ має чітко усвідомити, що Росія прагне продовження війни. Тому необхідна рішуча та сильна реакція світових лідерів.

“Фактичне залучення Північної Кореї до бойових дій повинно отримати відповідь у вигляді не заплющених очей та розгублених коментарів, а відчутного тиску як на Москву, так і на Пхеньян заради дотримання Статуту ООН і покарання за ескалацію”, — підкреслив президент.

Також Сирський доповів щодо ситуації на Курщині. Зазначається, що формування буферної зони допомагає запобігти поширенню бойових дій на схід України та призводить до значних втрат серед російських сил.