Про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на заяву Міністерства оборони Румунії.

Російський дрон був виявлений неподалік від міста Паріправа на території повіту Тулча. БпЛА використовувався російською армією для атаки цивільних об’єктів та портової інфраструктури України вночі 8 вересня.

У відомстві зазначили, що пошуки триватимуть в іншому ймовірному районі падіння безпілотника, на околицях міста Караорман.

Як повідомлялося, у неділю в Міністерстві оборони Румунії підтвердили, що під час чергової атаки РФ по Україні в ніч на 8 вересня російський дрон порушив повітряний простір Румунії.

У зв’язку з інцидентом два літаки F-16 ВПС Румунії вилетіли з 86-ї авіабази Борча для моніторингу за повітряною обстановкою.