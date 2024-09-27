Про це йдеться у повідомленні Міноборони.

У Міноборони розповіли, що під час ударів безпілотниками по цивільних об’єктах та портовій інфраструктурі України повітряна тривога оголошувалась для населення Тулчі.

Для спостереження за ситуацією піднімали в небо два літаки F-16 ВПС Румунії, а пізніше ще два літаки F-18 ВПС Іспанії. Вони патрулювали небо з 1:52 до 4 години ранку.

“Протягом цього часового інтервалу румунська радіолокаційна система спостереження вказала на можливість того, що один із дронів, що брав участь в атаці на українські об’єкти, перетнув національний повітряний простір близько 3:00 ранку на дуже короткий період менше трьох хвилин у прикордонній зоні з Україною. Сили Міністерства національної оборони, починаючи з сьогоднішнього ранку, проводять у цьому районі пошуки за допомогою авіації та наземних груп”, — йдеться у повідомленні.