Румунський парламент схвалив створення морського навчального центру на території країни для підготовки українських морських піхотинців.

Про це повідомляє Agerpres.

У листі до депутатів президент Клаус Йоганніс написав, що продовження загарбницької війни Росії проти України актуалізувало необхідність посилити підготовку українських захисників.

Після аналізу виявилося, що Румунія має можливість розмістити в себе навчальний центр та готувати українських солдатів морської піхоти.

Цей морський навчальний центр діятиме упродовж двох років, а його створення профінансує Велика Британія.

Водночас Румунія залишатиме за собою право відмовитися від своїх зобов’язань в будь-який момент під час тренувального процесу або наприкінці узгодженого періоду.

Під час цього ж засідання парламентарі також схвалили ще одне звернення глави держави — щодо участі румунської армії в місії НАТО з підтримки безпеки та навчання для України (NSATU).