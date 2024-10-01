Про це повідомляє Agerpres.
У листі до депутатів президент Клаус Йоганніс написав, що продовження загарбницької війни Росії проти України актуалізувало необхідність посилити підготовку українських захисників.
Після аналізу виявилося, що Румунія має можливість розмістити в себе навчальний центр та готувати українських солдатів морської піхоти.
Цей морський навчальний центр діятиме упродовж двох років, а його створення профінансує Велика Британія.
Водночас Румунія залишатиме за собою право відмовитися від своїх зобов’язань в будь-який момент під час тренувального процесу або наприкінці узгодженого періоду.
Під час цього ж засідання парламентарі також схвалили ще одне звернення глави держави — щодо участі румунської армії в місії НАТО з підтримки безпеки та навчання для України (NSATU).
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