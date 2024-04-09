Важливо розуміти, що ця подія стане важливим майданчиком для обговорення та визначення пріоритетів майбутньої діяльності світового українства, що дозволить виробити стратегічне бачення та план майбутньої діяльності СКУ.

У Бухаресті з 12 по 15 квітня буде проведено саміт Світового конгресу українців (СКУ), який об’єднає понад 200 очільників та представників українських громад із 55 країн і п’яти континентів світу.

Про це СКУ повідомив на своєму сайті.

У рамках саміту заплановані панельні дискусії щодо основних напрямів діяльності Світового конгресу українців, що дозволить сформувати новий поштовх для розвитку організацій СКУ, ініціатив, рад та комісій. Програму зустрічі можна знайти за посиланням.

«Участь представників українського та румунського урядів, міжнародних експертів, почесних гостей, партнерів, прихильників та друзів дасть можливість СКУ отримати нові зв’язки, розширити стратегічне партнерство та діяти проактивніше задля наближення перемоги України та розбудови українського світу», – додали в СКУ.

Глобальний саміт миру на рівні глав держав пройде у Швейцарії на прохання України.