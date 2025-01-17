Про це повідомляє Digi24 із посиланням на заяву Чолаку, зроблену під час брифінгу.
Деталі інциденту
Уламки російського БПЛА, якими атакували українські порти на Дунаї, впали в районі селища Плауру, навпроти українського Ізмаїла. За словами прем’єра:
- Курс безпілотника був зафіксований ще о 01:55.
- Румунські винищувачі F-16 підняли в повітря для контролю ситуації.
- Жодних загроз для румунських громадян не було.
Чолаку припустив, що українська протиповітряна оборона могла збити цей БПЛА.
Передісторія
Вночі 17 січня мешканці румунських сіл над Дунаєм отримали сповіщення про повітряну тривогу через російську атаку на українські порти.
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