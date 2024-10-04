У Румунії вкотре знайшли уламки російського дрона

Про це повідомили у Міністерстві національної оборони Румунії.
Фрагменти “Шахеда” виявили приблизно за кілометр від Георгіївського гирла, що в дельті Дунаю – приблизно в тому ж районі, де піднімали винищувачі під час нічної атаки Росії проти Одещини.
“Команда фахівців Міноборони, Румунської розвідувальної служби та Міністерства внутрішніх справ обшукала вказаний периметр, звідки були вилучені фрагменти російського безпілотника, які будуть проаналізовані відповідно до правових процедур”, – йдеться в повідомленні.
Там наголосили, що “Шахед” виявили в позаміській зоні, й жодних елементів інфраструктури він не уразив.
“Міністерство національної оборони рішуче засуджує атаки, здійснені Російською Федерацією проти українських цивільних об’єктів та інфраструктури, які є невиправданими та серйозно суперечать міжнародному праву”, – додало румунське Міноборони.
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