Трьох українців, які заблукали в румунській частині гір Мармарош, знайшли живими після тривалих пошуків. Пошукова операція тривала з попередньої доби, коли українці вперше вийшли на зв’язок із проханням про допомогу.

Про це повідомляє Digi24.

Один із постраждалих отримав кілька травм внаслідок падіння каміння, тоді як двоє інших мали легку гіпотермію. Усіх трьох виявили в небезпечній ущелині, куди дістатися було непросто через складні погодні умови.

“Рятувальники розширили зону пошуків і сподівалися задіяти також гелікоптер для огляду з повітря, але погодні умови були не найкращі. Тож пошуки відбувалися наземними методами, і, на щастя, ми правильно вгадали, у якому районі вони могли опинитись”, – заявив Сабін Корнойу, голова гірської рятувальної служби Румунії.

Влада Румунії вивчає юридичні аспекти, щоб дозволити українцям залишитися в країні. Проте офіційно не уточнюється, чи йдеться про чоловіків, які намагалися уникнути мобілізації.