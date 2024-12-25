Про це повідомляє Digi24.
Один із постраждалих отримав кілька травм внаслідок падіння каміння, тоді як двоє інших мали легку гіпотермію. Усіх трьох виявили в небезпечній ущелині, куди дістатися було непросто через складні погодні умови.
“Рятувальники розширили зону пошуків і сподівалися задіяти також гелікоптер для огляду з повітря, але погодні умови були не найкращі. Тож пошуки відбувалися наземними методами, і, на щастя, ми правильно вгадали, у якому районі вони могли опинитись”, – заявив Сабін Корнойу, голова гірської рятувальної служби Румунії.
Влада Румунії вивчає юридичні аспекти, щоб дозволити українцям залишитися в країні. Проте офіційно не уточнюється, чи йдеться про чоловіків, які намагалися уникнути мобілізації.
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